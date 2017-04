Belgische ontwikkelingshulp stijgt, vooral door opvang vluchtelingen in eigen land

SPS

Vluchtelingen die asiel willen aanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. © belga.

België heeft vorig jaar netto 19,6 procent meer geld uitgegeven aan ontwikkelingshulp dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Alle geïndustrialiseerde landen samen gaven gemiddeld bijna 9 procent meer uit. Goed nieuws, maar de cijfers geven een vertekend beeld: de stijging wordt voor een stuk verklaard door de kosten van de vluchtelingencrisis en de minst ontwikkelde -vaak Afrikaanse- landen, lijken dat te moeten bekopen.

Ons land maakte vorig jaar 2,306 miljard dollar (2,173 miljard euro) vrij voor ontwikkelingshulp. In 2015 lag dit budget nog 19,6 procent lager, op 1,904 miljard dollar.



Een opvallende stijging, maar volgens de OESO "grotendeels te verklaren door de uitgaven voor de opvang van vluchtelingen in het land zelf". Het budget voor de minst ontwikkelde landen - voornamelijk in Afrika- is dus nauwelijks toegenomen, ondanks de beleidsdoelstellingen van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld).



België volgt daarmee de internationale trend. De uitgaven voor ontwikkelingshulp van de 29 industrielanden binnen de Ontwikkelingshulpcommissie van de OESO (DAC) zijn in 2016 met gemiddeld 8,9 procent gestegen, maar als de uitgaven voor de opvang van vluchtelingen niet worden meegerekend, dan bedraagt de stijging maar 7,1 procent. De hulp aan de minst ontwikkelde landen, schiet erbij in: dat budget is in 2016 met gemiddeld 3,9 procent gedaald.