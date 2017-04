Tien gewonden bij zware brand in migrantenkamp bij Duinkerke

Door: redactie

In het migrantenkamp van Grande-Synthe, in de buurt van het Noord-Franse Duinkerke, is gisterenavond een zware brand uitgebroken. Dat melden de Franse media. Volgens Michel Lalande, de prefect van het Noorderdepartement, is het grootste deel van het kamp verwoest door de brand, aldus de krant Le Monde op haar website. Een tiental mensen raakte gewond.