Extra patrouilles aan de Belgische kust na zware brand in migrantenkamp

Honderdtal migranten trokken de bossen in

In het migrantenkamp van Grande-Synthe, in de buurt van het Noord-Franse Duinkerke, is gisterenavond een zware brand uitgebroken. Het kamp is door de hevige brand gereduceerd tot "een hoop as" en zal niet meer kunnen heropgebouwd worden. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld, na een evaluatie van de schade. Een tiental mensen raakte gewond. De kustgemeente De Panne zet na de brand nu extra politiepatrouilles in aan de grens met Frankrijk. De migranten werden immers overgebracht naar twee sporthallen, maar niet iedereen is gevolgd. Een paar honderdtal zou daar ook alweer weg zijn en rondzwerven rond Duinkerke. De vrees bestaat dat verschillende migranten naar de Belgische kust zullen trekken.

De brand zou uitgebroken zijn na een vechtpartij tussen Afghanen en Koerden, waarbij in de namiddag al zes mensen gewond raakten door messteken. Volgens verschillende getuigen was die vechtpartij het gevolg van het groeiende aantal Afghanen in het kamp na de ontmanteling van de "Jungle" van Calais.



De Afghanen zouden niet gelukkig zijn geweest dat ze moesten verblijven in de gezamenlijke keukens, terwijl de Koerden sliepen in de 300 beschikbare houten chalets. Volgens de autoriteiten van Grande-Synthe werd er hoogstwaarschijnlijk op verschillende plaatsen in het kamp brand gesticht.

Einde van het kamp De sfeer in het kamp bleef de hele nacht gespannen. De veiligheidsdiensten die beide groepen bewoners uit elkaar probeerden te houden, werden bekogeld door stenen. Het grootste deel van de migranten is geëvacueerd uit het kamp en worden opgevangen in noodopvangcentra.



Om 00.30 uur woedde de brand nog steeds, en een groot deel van het kamp zou zijn verwoest. Volgens de autoriteiten zijn door het vuur minstens een tiental gewonden gevallen, en zijn zeker twintig chalets verwoest. Volgens prefect Lalande betekent de brand het "einde" van het kamp. "Het wordt onmogelijk om nieuwe hutten te plaatsen op de plaats waar die nu staan", zei hij aan Le Monde.

Houten shelters Het kamp met houten shelters werd een jaar geleden door de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen opgericht om de tot dan toe onder ellendige omstandigheden in geïmproviseerde tentenkampen levende migranten een onderkomen te verschaffen. Artsen zonder Grenzen heeft zich inmiddels uit het project teruggetrokken.



In het nu erg verwaarloosde kamp verblijven vandaag rond de 1.500 mensen. De Franse regering liet midden maart nog weten dat ze het kamp zo snel mogelijk wilde laten ontruimen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux gebeuren er "onaanvaardbare toestanden" in het kamp, waaronder afpersing om te kunnen douchen.

Extra controles aan de Franse grens "Er zijn een honderdtal migranten de bossen en velden ingetrokken. Ze zouden in de duinen kunnen zitten op enkele kilometers van de grens" Nicholas Paelinck van politiezone Westkust De vrees bestaat dat migranten die op de dool zijn na de brand naar de Belgische kust trekken. "Er is een verhoogde waakzaamheid", aldus korpschef van Politiezone Westkust, Nicholas Paelinck. "We zijn in constant overleg met de Franse politiediensten. Het is afwachten of er ook een golf naar hier komt."



"Er zijn een honderdtal migranten de bossen en velden ingetrokken", klinkt het nog aan VTM Nieuws. "Ze zouden in de duinen kunnen zitten op enkele kilometers van de grens. De Franse politie is daar nu naartoe. Het is dus nog even afwachten", klinkt het.



De politie voert alvast controles uit op het openbaar vervoer. Zo is er een gratis busverbinding vanuit Frankrijk naar De Panne die in trek is bij de vluchtelingen. Er is ook een controlepost opgesteld aan de snelweg en ook de cavalerie staat klaar. Als het nodig blijkt, dan wordt er ook bijstand geleverd vanuit de lucht met helikopters, mede dankzij de inzet van de federale politie. Wie zonder papieren wordt aangetroffen, wordt de toegang tot België ontzegd.