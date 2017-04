Oxfam: "Officials mishandelen migranten langs Balkanroute"

Door: redactie

Vertegenwoordigers van de autoriteiten langs de Balkanroute verlagen zich tot geweld en wreedheden tegen migranten die via die route naar Europa vluchten en behandelen hen onwettig. Dat schrijft de ngo Oxfam in een vandaag gepubliceerd rapport, getiteld 'A dangerous game'. In ruim 140 interviews zeggen getuigen dat ze geslagen of bestolen werden door grenswachten, politie of andere officials. In veel gevallen is sprake van illegale deportaties door agenten die toegang tot de asielprocedure weigeren voor zij die internationale bescherming vragen.