Minderjarige asielzoeker kritiek na brutale aanval door bende

KV

2/04/17 - 00u04 Bron: The Telegraph

© thinkstock.

Een zeventienjarige asielzoeker van Koerdisch-Iraanse afkomst is vrijdagavond in Londen in elkaar geslagen door een bende jongeren. De tiener liep een schedelbreuk op en kampt met een bloedklonter in de hersenen. Zijn toestand is kritiek. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een haatmisdrijf.

De jongen wachtte samen met twee vrienden op de bus aan een bushalte in Croydon in het zuidoosten van Londen, toen hij benaderd werd door acht jongeren. Ze vroegen hem waar hij vandaan kwam en toen hij hen vertelde dat hij een asielzoeker was, vielen ze hem aan.



De politie deelt mee dat de tiener in kritieke toestand is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn twee vrienden konden ontkomen met lichte verwondingen.



Hoofdcommissaris Jeff Booth deelde mee dat de tiener het slachtoffer was van een "uitzinnige aanval door een groot aantal mensen". Hij werd herhaaldelijk tegen het hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag "volgens alle verhalen van voorbijgangers die hen (de aanvallers) vroegen om te stoppen," aldus Booth. De jongeren gingen er echter pas vandoor toen ze politiesirenes hoorden.



Britse politici hebben de aanval op de jongen al scherp veroordeeld. Diane Abbott, de Britse schaduwminister van Binnenlandse Zaken, wijst erop dat het aantal haatmisdrijven toeneemt en vraagt de conservatieve regering om strenger op te treden: "We moeten duidelijk maken dat er in onze maatschappij geen plaats is voor 'antibuitenlander'-mythes, racisme en haat," zei ze.



De politie is nog op zoek naar de daders.