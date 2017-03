Veel vluchtelingen kiezen voor gezinshereniging

Door: redactie

31/03/17 - 05u15 Bron: Belga

Theo Francken. © belga.

Vluchtelingen die in 2015 in groten getale naar ons land zijn gekomen, laten nu volop hun gezin overkomen uit Syrië, Irak of Afghanistan. De Dienst Vreemdelingenzaken ontving in 2016 driekwart meer aanvragen tot gezinshereniging in vergelijking met het jaar voordien. De klasjes voor anderstalige leerlingen in de grote steden zitten daardoor tot de nok gevuld, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.