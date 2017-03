Cirq en Herent winnen Gastvrije Awards van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Door: redactie

Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. © belga.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft deze avond Gastvrije Awards uitgereikt aan onder meer het Gentse productiehuis Cirq en het Lokaal Opvanginitiatief van de gemeente Herent. De awards zijn bestemd voor projecten die bijdragen tot de bescherming, opvang of integratie van asielzoekers en vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. In totaal werden er maandagavond in het Vlaams parlement acht verschillende initiatieven in de bloemetjes gezet.

Cirq werd bekroond in de categorie bedrijven voor 'Refu Interim'. Dat interimbureau wil vluchtelingen en nieuwkomers aan het werk helpen als vrijwilliger in de culturele, sociale en vrijetijdssector. Het initiatief is een uitloper van de Gentse Feestenproductie 'Batahlan', waaraan 85 vluchtelingen als vrijwilliger hadden meegewerkt. CirQ kreeg daarna enorm veel aanvragen van andere organisaties die ook met vluchtelingen aan de slag wilden gaan in de eigen werking.



Grenzen verdampen

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van de Vlaams-Brabantse Herent werd in de categorie gemeente dan weer gelauwerd voor het receptenboek 'Lekkernij uit het land van de duizend heuvels (en tien andere recepten die de grenzen doen verdampen)'. Herent laat zijn inwoners op die manier proeven van de (culinaire) cultuur van de vluchtelingen uit landen als Armenië, Irak, Syrië, Somalië, Guinee, Congo, Eritrea, Rwanda en Burundi.



Kunst en erfgoed

In de categorie 'kunst en erfgoed' won Muziekpublique uit Elsene. Onder de naam 'Refugees for refugees' werden daar een twintigtal muzikanten samengebracht, die gevlucht waren uit landen als Syrië, Irak en Afghanistan, Kazachstan. De band heeft in ons land de cd 'Amerli' opgenomen.



Daarnaast viel de Mechelse jeugdvereniging Tumult in de prijzen, voor de actieve manier waarop ze jonge vluchtelingen bij haar werking weet te betrekken. Bij de verenigingen won JRS Belgium (Sint-Pieters-Woluwe) met 'Up together', een netwerk waarbij mensen vrijwillig onderdak en begeleiding aanbieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.



Vluchtroute

De Broederschool in Roeselare kreeg dan weer een award voor het project 'Vluchtroute', waarbij leerlingen en vluchtroute uit de Eerste Wereldoorlog volgden, terwijl Mia Mortier en Marie-Jeanne Maes uit Sint-Niklaas de categorie individuen wonnen voor het project 'A Rolling Stone'.



Tot slot werd ook een publieksprijs uitgereikt. Die ging naar Violet, een jeugdorkest uit Oud-Heverlee dat een samenwerking is aangegaan met violist en componist Shalan Alhamwy.