Rutten scherp voor Twitteraanval Francken op AZG: "Hij verspilt zijn energie"

21/03/17

video Volgens Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten verspilt staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zijn energie door Artsen Zonder Grenzen aan te vallen op Twitter. Dat zegt ze in het VTM-debatprogramma De Meulemeester in Debat, waar ze debatteerde met Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Rutten vindt dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zich beter met iets anders zou bezighouden. "We zouden er beter voor zorgen dat we onze buitengrenzen zelf in handen hebben en niet moeten uitbesteden aan Turkije", zegt ze. Door te discussiëren op Twitter verspilt hij zijn energie, vindt Rutten.