Duidelijke regels op komst voor binnenvallen bij mensen zonder papieren

18/03/17 - 04u55 Bron: Belga

© belga.

De federale regering werkt aan duidelijke regels rond woonstbetredingen bij mensen zonder papieren door de politie. Daardoor moet onomstotelijk vaststaan dat steeds een huiszoekingsbevel van de onderzoeksrechter nodig is, zegt CD&V-specialiste Nahima Lanjri.

Lanjri stelde de kwestie vorig jaar al eens aan de kaak. Ze wees erop dat de politie de woning van mensen zonder papieren helemaal niet zo maar mag binnenvallen zonder huiszoekingsbevel, maar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) argumenteerde dat het om een voortdurend misdrijf zou gaan, waardoor de heterdaadsprocedure zou gelden. Iets wat zijn CD&V-collega van Justitie Koen Geens nadien ook tegensprak.



De regering wil de zaak nu klaar en duidelijk in de wet opnemen. "Wij staan voor een effectief en efficiënt terugkeerbeleid, want dat is het sluitstuk van elk asielbeleid. Maar dat moet wel gebeuren met respect van de fundamentele rechtsregels", zegt Lanjri.



Laatste stap

Concreet zal de politie de woning van mensen zonder papieren enkel kunnen betreden mits bevel van de onderzoeksrechter én slechts als laatste stap in de verwijderingsprocedure. Eerst wordt ingezet op vrijwillige en begeleide terugkeer. Wie echter niet meewerkt kan een meer dwingende aanpak verwachten, verduidelijkt de christendemocrate.



"De woonstbetreding is dus pas mogelijk na het verstrijken van de termijn die toegekend werd om de terugkeer voor te bereiden, én als de vreemdeling effectief niet meewerkt aan de verwijderingsprocedure", beklemtoont Lanjri.



Tot slot mag duidelijk zijn dat de nieuwe regels "uitdrukkelijk geen vrijbrief zijn voor razzia's". "De woonstbetreding dient dus enkel en alleen om mensen zonder papieren op te pakken waarvoor de machtiging werd verleend, aldus nog Lanjri, die blij is dat "mee op aandringen van minister Geens de wet in de toekomst duidelijk zal zijn".