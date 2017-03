Groep vluchtelingen met kinderen uit truck geplukt

Tim Van der Zeypen

7/03/17 - 18u26 Bron: Eigen berichtgeving

Mechelen In Mechelen zijn vanmiddag omstreeks 14.30 uur zestien illegalen aangetroffen in een vrachtwagen. Ze verkeerden volgens de politie in goede gezondheid.

De truck werd tegengehouden op de Edgar Tinellaan nadat een andere vrachtwagenchauffeur lawaai hoorde vanuit de laadruimte. "Een verkeersploeg kon de vrachtwagen aan de kant zetten, in de vrachtwagen troffen we zestien personen aan", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.



Het ging volgens de politie om zeven kinderen, zes mannen en drie vrouwen. Alle zestien verkeerden in goede gezondheid. Ze zaten verstopt achter melkpoeder en in de koelruimte. Nog volgens de politie stond deze niet aan en was er geen sprake van onderkoeling.



De zestien worden momenteel verhoord door de politie. Naar eigen zeggen kwamen ze uit Irak en kropen ze in een Franse havenstad in de Duitse vrachtwagen die op weg was naar Bremen. De 22-jarige trucker uit Duitsland werd verhoord als getuige. De zestien illegalen zullen na hun verhoor ter beschikking gesteld worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.