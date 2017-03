"Gespannen" uitkijken naar Europees arrest over humanitaire visa

Door: redactie

Straks, iets voor 10 uur, doet het Europees Hof van Justitie zijn uitspraak in de Belgische zaak over de toekenning van humanitaire visa aan een Syrisch gezin. De advocaat-generaal van het Hof gaf vorige maand nog een advies dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in het ongelijk stelt. Francken waarschuwt voor verregaande implicaties voor het Europees asiel- en migratiebeleid. "Licht gespannen" kijkt hij naar het arrest uit.

Een rechter had Francken vorig jaar verplicht een Syrisch gezin met twee kinderen visa af te leveren op straffe van een dwangsom, maar Francken weigert dat. Een van zijn argumenten is dat de aanvraag in ons land moet gebeuren, niet in een Belgische ambassade of een consulaat. Het gezin in kwestie had de visa in de ambassade in Beiroet (Libanon) aangevraagd. In een gelijkaardige zaak van een koppel met drie kinderen - en dus niet in de fors gemediatiseerde zaak rond het gezin met twee kinderen - stapte de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) naar het EU-Hof met de vraag hoe de Europese verordening die van toepassing is, geïnterpreteerd moet worden.



Advocaat-generaal Paolo Mengozzi zei vorige maand dat lidstaten een humanitair visum moeten afgeven "wanneer zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat bij weigering personen die om internationale bescherming verzoeken, zullen worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen" - wat bij het gezin in kwestie het geval is. Hij verwees ook naar het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.



Francken vreest een toestroom van mensen die bescherming zoeken als ze al in een ambassade of consulaat een humanitair visum kunnen aanvragen, maar de staatssecretaris zei na het (voor hem) negatieve advies er vertrouwen in te hebben "dat de gezamenlijke beslissing van vijftien rechters van het Hof de draagwijdte en de impact van deze zaak correct zal inschatten".



Twee dagen geleden liet Francken zich ontvallen dat hij "licht gespannen" naar het arrest van het Hof uitkijkt. Als de Belgische staat in het ongelijk gesteld wordt, "verleggen we onze grenzen naar onze ambassades en consulaten", waarschuwde hij. In dat geval zullen de ambassades en consulaten rond conflictgebieden "een paar dagen 'on hold' moeten worden gezet om de zaken te organiseren". In tweede instantie zal de wetgeving aangepast moeten worden.



De zitting van het Hof start dinsdag om 9.30 uur. De zaak 'X en X/Belgische Staat' komt als tweede aan de beurt. De uitspraak van het arrest gebeurt wellicht rond 9.45 uur.