"Verboden migranten eten te geven": burgemeester Calais wil nieuwe Jungle vermijden

Vluchtelingen in de rij voor een voedselbedeling in 'The Jungle', het kamp dat in oktober vorig jaar werd ontruimd en vernield. © afp.

De centrumrechtse burgemeester van Calais Natacha Bouchart heeft gisteren een gemeentelijk order uitgevaardigd dat voedselbedeling aan migranten verbiedt. Zo hoopt ze te verhinderen dat er na de ontruiming van het vluchtelingenkamp 'The Jungle' nieuwe "verblijfsplekken" gevormd worden in haar stad. Frans minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux drukte tijdens een bezoek aan Calais eergisteren die wens uit.

"We hebben te veel geleden", zei Bouchart van de centrumrechtse partij Les Républicains. Op affiches die rond de voormalige Jungle werden opgehangen wordt de nieuwe maatregel verklaard. Zwaarbewapende agenten patrouilleerden intussen in de omgeving. "Vanuit menselijk standpunt" zegt Bouchart de situatie te begrijpen, maar ze argumenteert dat er "langetermijnzorgen" meespelen.



Veiligheid en afval

"Dit is geen richtlijn tegen het verspreiden van maaltijden, maar tegen samenscholingen die de orde verstoren en tegelijk voor problemen op het vlak van veiligheid en afval leiden. Ik nam dit besluit om ervoor te zorgen dat er geen permanente basis meer komt rond Calais", verklaarde ze tegenover AFP.



Het juridische argument van de verordening stoelt op het verbod van samenscholingen in een perimeter die door de stad wordt bepaald, zo preciseert Le Figaro.



Terugkeerders en nieuwkomers

Na de ontruiming van de Jungle, waar 10.000 migranten en vluchtelingen verbleven in de hoop de oversteek naar Groot-Brittannië te kunnen maken, werden de inwoners verspreid over asielzoekerscentra in heel Frankrijk. Honderden onder hen keren stilaan terug naar Calais en omgeving, en er komen ook nieuwe vluchtelingen aan. (lees verder onder de foto)

Binnenlandminister Bruno Le Roux (tweede van rechts) op het terrein van het ontruimde vluchtelingenkamp 'The Jungle' tijdens de voorstelling van het remediëringsproject voor de site. Links naast hem Natacha Bouchart, burgemeester van Calais. © afp.