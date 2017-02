Tienduizenden Zuid-Soedanezen op de vlucht

Door: redactie

Tienduizenden Zuid-Soedanezen zijn dit jaar naar Soedan gevlucht. Zeker 31.000 mensen staken de afgelopen twee maanden volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR de grens met het buurland over. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen.

De Zuid-Soedanezen zijn op de vlucht voor hongersnood en de politieke onrust in het jonge land. De VN waarschuwden vorige week dat in delen van Zuid-Soedan sprake is van hongersnood. Meer dan vijf miljoen mensen lopen daardoor risico.



Het is niet de eerste keer dat Zuid-Soedanezen massaal hun land ontvluchten. Meer dan een miljoen mensen zijn vertrokken sinds in 2013 een bloedige strijd uitbrak tussen twee bevolkingsgroepen. Dat gebeurde nadat president Salva Kiir zijn vicepresident Riek Machar ontsloeg.