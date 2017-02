Elke dag bijna 10 aanvallen gericht tegen migranten in Duitsland

bewerkt door: redactie

26/02/17 - 15u21 Bron: Belga

Syrische vluchtelingen komen in april 2016 aan in het vluchtelingenkamp in het Duitse Friedland. © reuters.

In Duitsland zijn het voorbije jaar 3.500 aanvallen geteld op vluchtelingen en migranten. Dat is goed voor bijna tien aanvallen per dag. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij die incidenten raakten in totaal 560 mensen gewond, onder wie ook 43 kinderen.