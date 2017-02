Zo'n 1.100 migranten gered voor de kust van Libië

Door: redactie

24/02/17 - 03u10 Bron: Belga

© epa.

Zo'n 1.100 mensen konden donderdag in veiligheid gebracht worden, na verschillende reddingsoperaties op de Middellandse Zee. Volgens de Italiaanse kustwacht brengt dit het aantal mensen dat de afgelopen dagen op volle zee gered werd op 2.500.

"Momenteel werden zo'n 1.100 migranten gered op de centrale Middellandse Zee tijdens negen verschillende operaties", aldus de kustwacht, die zei dat de migranten zich in acht rubberboten en een klein boot bevonden.



Aan de reddingsoperaties namen niet enkel schepen van de Italiaanse kustwacht en van een Britse en een Noorse eenheid deel. Ook commerciële schepen en schepen van ngo's namen deel.



Woensdag konden ongeveer 730 migranten gered worden, die voornamelijk afkomstig waren uit Sub-Sahara-Afrika, terwijl de dag voordien 630 mensen werden opgepikt in de Middellandse Zee.



Zes jaar na de val van Moammar al-Kadhafi is het nog steeds de chaos die heerst in Libië. Het land is een knooppunt geworden in de illegale immigratie naar Europa. Mensensmokkelaars laten migranten meestal vertrekken vanuit het westen van het land, van waar het maar 300 kilometer is naar Italië.