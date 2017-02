Honderden vluchtelingen binnengeraakt in Spaanse enclave Ceuta

Door: redactie

Honderden vluchtelingen zijn vanochtend vroeg binnengeraakt in de Spaans enclave Ceuta, in Marokko. Enkelen onder hen raakten daarbij gewond, melden de hulpdiensten en de Spaanse Guardia Civil. Die laatste schat dat "500 mensen er misschien in geslaagd zijn het dorp binnen te raken", aldus de hulpdiensten. Zelf houdt de Guardia het op "verschillende honderden" vluchtelingen.