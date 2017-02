"In vier maanden tijd 1.736 migranten onderschept aan onze grens met Frankrijk"

Door: redactie

14/02/17

Van oktober tot januari zijn 1.736 migranten onderschept aan de Belgisch-Franse grens in het kader van het plan 'Medusa 2'. Dat staat in La Dernière Heure, op basis van een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een vraag van Kamerlid Gautier Calomne (MR).

Het plan werd in oktober gelanceerd, met de sluiting van het vluchtelingenkamp van Calais in het vooruitzicht. Het plan moest de verplaatsing van migranten die in de 'Jungle van Calais' leefden naar Vlaanderen, om Groot-Brittannië te bereiken, tegengaan. Het aantal voorleidingen daalde van 603 in oktober tot 343 eind januari.



Minister Jambon noemt de operatie een succes. Vincent Gilles, voorzitter van vakbond VSOA Politie, is van oordeel dat het verminderd aantal voorleidingen gewoonweg ook het resultaat is van het gedaalde aantal effectieven voor de controles. Hij wijst ook naar het "attractieve effect van Parijs", waar tal van migranten zich installeerden, "dat een grotere effect ressorteert dan het terugduwende effect van Médusa".



In het kader van Medusa 1 (vanaf februari 2016) werden in vijf maanden tijd 5.826 migranten onderschept door de federale politie in West-Vlaanderen.