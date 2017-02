Vluchtelingen trekken massaal van VS naar Canada

Door: redactie

7/02/17 - 23u47 Bron: The Independent

Een verkeersbord voor Emerson, nabij de grens tussen de VS en Canada. Vluchtelingen komen vaak te voet in Canada toe. © reuters.

Omwille van de onzekerheid over president Trumps immigratiebeleid trekken vluchtelingen in recordaantallen van de VS naar Canada. Veel vluchtelingen trotseren de ijzige kou terwijl ze kilometers over de met sneeuw bedekte prairies naar Canada wandelen. Op die manier ontsnappen ze aan grenscontroles.

In december verloren twee vluchtelingen al hun vingers door bevriezing en vroren ze bijna dood.



Liefdadigheidsorganisaties vrezen dat het aantal vluchtelingen dat zonder toestemming het land binnenkomt nog kan toenemen nu Trump de komende maanden vluchtelingen uit Jemen, Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Syrië wil weren.



"Ze zullen naar Canada komen, of ze nu zullen sterven door het koude weer of niet," zegt Abdikheir Ahmed, een Somalische immigrant die vluchtelingen helpt bij hun asielaanvraag in Winnipeg, hoofdstad van de provincie Manitoba.



In 2016 kwamen meer dan 7000 vluchtelingen toe in Canada via de grensposten langs de grens met de VS. Dat is een stijging met 63 procent ten opzichte van het jaar voordien. Daarnaast kwamen er nog zo'n 2000 mensen zonder officiële toestemming: een groot deel van hen kwam te voet het land binnen.