Moslimkledij en oproep tot gebed verboden: Hongaars dorp wil blank utopia worden

Hongaarse soldaten houden een vluchtelingenfamilie tegen aan de grens tussen Servië en Hongarije in Asotthalom. © ap.

Vluchtelingencrisis Een dorp in Hongarije heeft het dragen van moslimkledij en de oproep tot het gebed verboden. Met zijn "oorlog tegen de moslimcultuur" hoopt de burgemeester van Asotthalom andere christelijke Europeanen aan te trekken die gekant zijn tegen het multiculturalisme in hun eigen land.

Vooral mensen uit West-Europa zijn welkom in Asotthalom, een afgelegen dorp in de zuidelijke laagvlakten van Hongarije, op zo'n twee uur van de hoofdstad Boedapest. Moslims zijn er niet gewenst. Burgemeester Laszlo Toroczkai legt aan de BBC uit waarom: "Het is heel belangrijk voor het dorp dat onze tradities behouden blijven. Als er veel moslims komen, zouden ze niet kunnen integreren in onze christelijke gemeenschap." Dat is wat je vandaag ziet gebeuren in West-Europa, meent de burgemeester. "Eenzelfde ervaring willen we hier niet", klinkt het. "Ik zou graag hebben dat Europa toebehoort aan Europeanen, Azië aan Aziaten en Afrika aan Afrikanen. Zo eenvoudig is het."

In één beweging heeft de burgemeester ook publieke uitingen van affectie door homoseksuelen verboden

De vluchtelingencrisis heeft in grote delen van Europa geleid tot antimigratiegevoelens, en Hongarije is geen uitzondering. Op het hoogtepunt van de crisis staken dagelijks 10.000 mensen de grens over van Servië naar Hongarije, op een steenworp van Asotthalom.



Met zijn wetten speelt de burgemeester van het dorp in op de angstgevoelens die de instroom met zich meebrengt. Islamitische klederdracht, zoals een hoofddoek, is voortaan verboden, net als de oproep tot gebed. En in één beweging heeft de burgemeester dan ook maar publieke uitingen van affectie door homoseksuelen verboden.



Voor het zover is, moet de Hongaarse regering zich later deze maand nog uitspreken over de nieuwe wetgeving. Veel advocaten denken dat ze nooit goedgekeurd zal worden, omdat ze in strijd is met de Hongaarse grondwet.



Opmerkelijk detail: in Asotthalom wonen vandaag welgeteld twee moslims.