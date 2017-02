Libische kustwacht redt 120 migranten

Door: redactie

Libië De Libische kustwacht heeft vandaag meer dan 120 migranten uit zee gered. Ze waren vrijdag vanuit Libië richting Europa vertrokken. Op Cyprus zijn vandaag dan weer bijna 100 migranten aangekomen.

Zo'n 120 migranten waren vrijdag vanop het strand van Sabratha vertrokken, 70 kilometer ten westen van de Libische hoofdstad Tripoli. Ze gingen aan boord van een zodiac om op weg te gaan naar Europa. De boot viel in panne wegens een gebrek aan brandstof.



Een patrouille van de Libische kustwacht kon de migranten vanochtend uit het water redden. De slachtoffers werden naar een ziekenhuis in de hoofdstad overgebracht. Volgens de kustwacht gaat het om vluchtelingen uit Afrika. Onder hen bevonden zich ook vrouwen, kinderen en een baby.



De Libische kustwacht heeft naar eigen zeggen de voorbije dagen meer dan 400 migranten gered uit de Middellandse Zee. Ze probeerden allemaal via Italië naar Europa te trekken.



Op Cyprus is zondag een boot aangekomen met daarin 93 migranten, onder wie 42 minderjarigen. Zij waren afkomstig van Syrië en vertrokken in Turkije. Alle vluchtelingen werden overgebracht naar een ziekenhuis in Nicosia.