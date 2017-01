Politie en DVZ houden migrantencontrole aan Brussel-Noord

Door: redactie

30/01/17 - 09u16 Bron: Belga

© Jan Aelberts.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere) hebben afgelopen nacht rond 1 uur een actie gehouden aan het Noordstation. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag en dat wordt bevestigd door de woordvoerster van de politiezone Brussel-Noord, Audrey Dereymaeker.

"Het gaat om een operatie van de Dienst Vreemdelingenzaken waarbij controles werden uitgevoerd in en rond het Noordstation. Dat gebeurde naar aanleiding van de laatste analyse van het OCAD (coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, red.) om onder meer treinstations te controleren. Daarbij werden 86 mensen meegenomen voor een uitgebreide controle", zegt Dereymaeker.



Volgens de politiewoordvoerster is het de eerste keer dat deze winter een dergelijke controle werd uitgevoerd. "Vooraf hebben we ook contacten gehad met verscheidene organisaties om alternatieven voor de migranten te voorzien. Maar afgelopen nacht zaten er dus nog altijd mensen."



Staatssecretaris Francken meldde vanochtend dat 81 mensen werden meegenomen voor controle. Volgens hem gaat het vooral om Soedanezen en Roemenen.