Prostest op luchthaven NY tegen beleid Trump zwelt aan

Door: Redactie

29/01/17 - 01u34

© afp.

Op luchthaven JFK in New York zijn duizenden demonstranten samengekomen om te protesteren tegen de plannen van Donald Trump. Ze scanderen leuzen als "Racisten eruit, vluchtelingen erin". En: "Dit is hoe democratie eruitziet".

De demonstratie is live te volgen op Facebook. Steeds meer mensen lijken zich bij de protesten aan te sluiten, ook op andere luchthavens. Ze doen een oproep aan Trump om vluchtelingen gewoon toe te laten tot de VS: "No hate no fear, refugees are welcome here".



De betogers kanten zich ook tegen de bouw van de muur langs de grens met Mexico. "Stop the wall, we'll tear it down", roepen ze.



De demonstranten eisen de vrijlating van mensen die sinds vrijdag op de luchthaven worden vastgehouden terwijl ze gewoon over een verblijfsvergunning beschikken. Advocaten bieden spontaan hun diensten aan om de gestrande reizigers bij te staan.



Bekijk hier de livestream van het protest op JFK.