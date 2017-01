Europese Commissie wil nog eens drie maanden nationale grenscontroles toestaan tegen vluchtelingenstroom

Door: redactie

25/01/17 - 15u32 Bron: Belga

© epa.

Vluchtelingencrisis De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld dat Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen nog drie maanden langer controles mogen uitvoeren aan sommige van hun landsgrenzen. "De voorwaarden voor de terugkeer naar een normaal functionerende Schengenzone zijn jammer genoeg nog niet helemaal vervuld", stelde bevoegd eurocommissaris Dimitris Avramopoulos vast.

Derde keer

© epa.

Het is inmiddels de derde keer dat de Commissie de vijf landen toestemming wil geven om de grenscontroles te verlengen. Eerder gebeurde dat in mei en oktober vorig jaar. Niet iedereen is daar zo tevreden mee. Zo wees de Sloveense binnenlandminister onlangs in een brief aan de Commissie op de economische schade van de grenscontroles, terwijl de migratiestroom tussen Oostenrijk en zijn land nagenoeg is stilgevallen.



Avramopoulos toonde begrip voor die opmerkingen, maar beklemtoonde dat de "objectieve" beslissing is genomen "op basis van gerechtvaardigde redenen". Zo verwees de eurocommissaris naar de tienduizenden vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland en op de Balkanroute en het haperende spreidingsplan. Hij ontkende alvast met klem dat de aanstaande Duitse verkiezingen of andere politieke overwegingen meegenomen worden. "Dit is geen politieke beslissing die verband houdt met binnenlandse politieke ontwikkelingen."