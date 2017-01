Francken over graaicultuur: "Repatriëringen gebeuren op humane en professionele manier"

Door: redactie

"Als er fouten zijn gebeurd bij het repatriëren van vreemdelingen, moeten die onderzocht worden. Maar wat onderbelicht is gebleven, is dat de audit meermaals zegt dat die repatriëringen op een humane en professionele manier gebeuren", zo zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Volgens Francken is de veelbesproken audit in de eerste plaats een zaak van de politie en van Binnenlandse Zaken. "In het rapport gaat het over vermoedens en geruchten. Maar als blijkt dat er fouten zijn gebeurd, dan moeten die onderzocht worden", aldus Francken. "Maar in de audit staat ook meermaals dat de repatriëringen op een humane en professionele manier gebeuren en dat vreemdelingen correct worden behandeld."



Kabinetsmedewerker Franckx

Francken bevestigt ook dat Bruno Franckx op zijn kabinet werkt als adviseur. Volgens De Standaard wijzen verschillende bronnen binnen de politie en de dienst die de repatriëringen uitvoert in de richting van Franckx. Hij stond ten tijde van de eerste audit ook al aan het hoofd van de luchtvaartpolitie.



"Ik kan bevestigen dat hij op mijn kabinet werkt. Hij werkt nu drie jaar op mijn kabinet en doet dat zeer professioneel. Hij werkt daar zeer correct. Al de rest moet maar onderzocht worden. Maar er is nooit een sanctie geweest vanuit de politie toen hij daar aan het hoofd stond", zo zei Francken dinsdag voor aanvang van het Overlegcomité.