Bijna 11.000 vreemdelingen teruggestuurd in 2016

Door: redactie

21/01/17 - 06u19 Bron: Belga

© photo news.

Vorig jaar werden in totaal 10.907 vreemdelingen teruggestuurd naar hun land van afkomst. Dat zijn er acht procent meer dan in 2015, schrijft De Standaard vandaag. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had de lat op 11.500 gelegd voor 2016, maar door de aanslag op de luchthaven van Zaventem op 22 maart konden heel wat repatriëringsvluchten wekenlang niet doorgaan, zegt hij.