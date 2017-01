Zes vluchtelingen veroordeeld tot zes maanden cel voor binnendringen in haven Zeebrugge

Door: redactie

18/01/17 - 14u14 Bron: Belga

© epa.

Vluchtelingencrisis De Brugse strafrechter heeft zes vluchtelingen veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 600 euro voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Vijf andere vluchtelingen moesten zich vandaag voor identieke feiten verantwoorden.

De haven van Zeebrugge wordt door vluchtelingen gezien als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat probleem te counteren is het binnendringen van een havenfaciliteit sinds midden juni 2016 een strafbaar feit geworden. Voorheen konden indringers enkel voor hun illegaal verblijf in ons land vervolgd worden. Door de nieuwe wetgeving kunnen indringers ook aangehouden worden door de onderzoeksrechter.



Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving zijn al heel wat vluchtelingen veroordeeld voor het binnendringen van de haven. Toch blijven er nog steeds illegalen tegen de lamp lopen. Zo werden vier Iraniërs zaterdagochtend betrapt in een trailer op een trein.



Enkele vluchtelingen komen daardoor zelfs meermaals voor de correctionele rechtbank terecht. De Syriër Mohamed H. werd op 4 januari tot zes maanden cel veroordeeld en moest zich woensdag alweer voor indringing verantwoorden. Op vraag van de verdediging werd die zaak uitgesteld naar 15 februari. Diezelfde dag kennen vier andere vluchtelingen hun straf.