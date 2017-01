Sensibiliseringsactie vraagt aandacht voor tienduizend verdwenen vluchtelingenkinderen in Europa

Door: redactie

Tienduizend niet-begeleide kinderen die in de vluchtelingenstroom de afgelopen jaren naar Europa kwamen, zijn verdwenen. Missing Children Europe lanceert daarom de campagne 'Mention the Unmentioned' en probeert zo mensen er toe te bewegen via Facebook hun bevoegde minister op te roepen actie te ondernemen en de rechten van vluchtelingenkinderen te respecteren.

Volgens cijfers van Europol zijn er dit jaar alleen al 10.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen vermist in Europa. "Deze kinderen verdwijnen omdat we hen geen veilig alternatief kunnen bieden", zegt Delphine Moralis, secretaris-generaal van Missing Children Europe. "Eens ze verdwenen zijn, wordt het quasi onmogelijk hen nog op te sporen. Hun beperkte traceerbaarheid en de bijhorende administratieve barrières maken het probleem extra complex."



'Mention the Unmentioned'

Om de prangende problematiek van deze gevluchte kinderen aan te kaarten bij de betrokken politici en ministers lanceert Missing Children Europe vandaag 'Mention the Unmentioned', een grootschalige sensibiliseringscampagne gericht op alle Europese ministers of staatssecretarissen die in hun landen verantwoordelijk zijn voor Asiel en Migratie. Het principe is simpel: elke persoon, medium, vereniging of onderneming kan via Facebook de 'Mention the Unmentioned'-campagne delen en hun staatssecretaris voor Asiel en Migratie - Theo Francken (@FranckenTheo) in ons geval - in de actie vermelden. De staatssecretaris krijgt dan een notificatie van de actie binnen.



Groot bereik

"Met deze campagne willen we de aandacht trekken van het grote publiek en de problematiek van vluchtelingenkinderen in Europa aan de kaak stellen. We kozen voor een medium als Facebook omwille van zijn snelle en grote bereik", licht Delphine Moralis toe. "Via deze actie kan iedereen die zich het lot van kinderen aantrekt, de bevoegde minister aanspreken. Het gaat hem niet louter om een petitie: Theo Francken vermelden zal ook een directe impact hebben op zijn kabinet en hem dwingen om specifieke maatregelen te treffen en het huidige Europese beleid en de situatie van gevluchte kinderen te verbeteren. "



De campagne wordt vandaag ook gelanceerd in de 26 Europese partnerlanden van Missing Children Europe.