Rechter tikt Francken opnieuw op de vingers en houdt uitwijzing asielzoekers tegen

18/01/17 - 04u00 Bron: Het Nieuwsblad

Ons land mag drie jonge alleenstaande Afghaanse mannen niet terugsturen naar Bulgarije, het land waar ze als eerste asiel aanvroegen. Dat heeft een Vlaamse rechter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in drie afzonderlijke arresten beslist. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Daarmee gaat de rechter in tegen de uitvoering van het Europese asielbeleid, dat voorschrijft dat vluchtelingen asiel moeten vragen in het land waar ze Europa binnenkomen. Bij de drie mannen was dat Bulgarije, dat bovendien bereid was om de mannen op te nemen.



Ondermaats

Volgens de rechter is de opvang in het land echter ondermaats en kunnen de mannen daar niet rekenen op een eerlijke afhandeling van hun asielaanvraag.



Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) laat in een reactie weten dat hij toch zal proberen de mannen terug naar Bulgarije te sturen.