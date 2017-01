Iraniërs dringen per trein haven van Zeebrugge binnen

Door: redactie

In de haven van Zeebrugge zijn zaterdagochtend opnieuw vier vluchtelingen van Iraanse origine betrapt. Dat meldt het parket. De verdachten waren binnengeraakt door zich op een trein in een trailer te verstoppen. Het dekzeil van de trailer hadden ze kapotgesneden.

De haven van Zeebrugge wordt door heel wat vluchtelingen gezien als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat probleem te counteren is het binnendringen van een havenfaciliteit sinds midden juni een strafbaar feit geworden. Voorheen konden indringers enkel voor hun illegaal verblijf in ons land vervolgd worden. Door de nieuwe wetgeving kunnen indringers ook aangehouden worden.



Twee van de vier indringers waren zaterdagochtend niet aan hun proefstuk toe. Een twintiger verbleef afgelopen zomer zelfs een tijdje in de gevangenis voor gelijkaardige feiten. In september veroordeelde de Brugse strafrechter hem tot zes maanden celstraf, waarvan de helft met uitstel. Op zijn proces had de man beweerd dat hij uit het illegale circuit weg wilde. Van zijn voornemen om in Frankrijk asiel aan te vragen, is blijkbaar niet veel in huis gekomen.



Het parket heeft in het nieuwe dossier een gerechtelijk onderzoek gevorderd. De verdachten zijn niet aangehouden.