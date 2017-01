Vluchtelingen vechten tegen vrieskou in Belgrado: "Beesten hebben een beter leven"

Door: Kurt Wertelaers

14/01/17 - 05u18 Bron: Eigen berichtgeving

Lafisa Alami, haar man Janaga en hun dochtertje van zes maanden Musjda. Zowel vader als moeder lijdt aan koudvuur (gangreen) aan de handen. © Benoit De Freine.

Wel duizend vluchtelingen in Belgrado brachten de afgelopen nacht door in bouwvallige pakhuizen bij temperaturen tot -16°C omdat er in de kampen geen plaats meer is voor hen. In de hallen stookten ze vuurtjes met treinbiels om toch maar niet dood te vriezen. De strenge winter in de Balkan heeft immers al mensenlevens gekost. Vluchtelingen proberen in mensonterende omstandigheden te overleven.

De vluchtelingen in Belgrado schuiven netjes in een lange rij voor hulpgoederen of een zakje met wat kleren. In de sneeuw staan jonge vluchtelingen in hun doornatte zomerschoenen te wachten op wat sokken, een muts of een voedzame maaltijd.



In Servië kunnen vandaag een paar duizend vluchtelingen -vaak van Afghaanse, Pakistaanse, Iraakse en Syrische nationaliteit- niet terecht in vluchtelingenkampen, want die zitten al vol. Alleen al in de straten van Belgrado verblijven er naar schatting tweeduizend. Ze brengen de ijskoude nachten door in kraakpanden, portaaltjes van winkels of garages. Zeker duizend vonden hun toevlucht in de bouwvallige pakhuizen en fabrieken achter het centraal station. Géén verwarming, géén sanitair, géén bed. De dikke, zwarte rook die door de ramen en poorten van de gebouwen opstijgt zou in een andere situatie de brandweer moeten alarmeren. Hier is het de normaalste zaak. Vuurtje stoken tussen de vuile matrassen, het afval en de zomertentjes is de énige manier om niet te sterven van de kou. Het is de ergste winter in jaren.



Onze reporter Kurt Wertelaers trok met fotograaf Benoit naar Belgrado om met hun eigen ogen te zien hoe hard de vluchtelingen moeten knokken om te overleven. Lees het volledige verhaal in onze pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor slechts 2 euro.