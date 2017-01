Vermoedelijke mensensmokkelaar kapseist met smokkelzodiac en spoelt aan

Bart Boterman

Het is niet aangewezen om in dit stormweer de Noordzee te bevaren. Dat bewees een Engelsman die gesignaleerd wordt in milieus van mensensmokkel donderdagmorgen rond 9 uur, toen zijn zodiac van 5 meter lang kapseisde voor de kust van De Panne. De vijftiger dreef dankzij de stroming en de sterke westenwind af richting de kust en spoelde aan in Oostduinkerke.