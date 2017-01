Vluchtelingen vechten tegen vrieskou in Belgrado: "Er is nergens plaats, zeker niet voor ons"

Kurt Wertelaers

12/01/17 - 18u30 Bron: Eigen berichtgeving

video Met temperaturen tot -16°C en op een centimeters dik sneeuwtapijt proberen vluchtelingen de ergste Servische winter in jaren te overleven. Alleen al in hoofdstad Belgrado verblijven minstens duizend vluchtelingen in wat oude, onverwarmde fabriekspanden achter het treinstation. Ze hebben vrieswonden aan handen en voeten en maken vuurtjes met treinbiels om hun te verwarmen. Binnen. Als ze straks niet sterven van kou of ontbering, dan wel van de rook die ze inademen.