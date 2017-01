Hongarije wil asielzoekers opsluiten tot erkenning afgerond is

Door: redactie

Hongarije overweegt de invoering van een verzekerde bewaring voor asielzoekers door de vreemdelingenpolitie. "Bij een dergelijke regeling zou niemand zich in het land vrij kunnen bewegen, niemand het land of de transitzones kunnen verlaten", zei minister van Algemene Zaken Janos Lazar vandaag aan de pers in Boedapest. De detentie zou duren tot de procedure van de asielzoeker definitief achter de rug is.