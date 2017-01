Duitsland wil binnenkort eerste asielzoekers terugsturen naar Griekenland

Door: redactie

Vluchtelingencrisis De Duitse regering wil de asielzoekers die vanuit Griekenland naar Duitsland zijn gekomen, vanaf maart kunnen terugsturen naar dat land. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken duidelijk gemaakt.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, heeft aan zijn dienst voor migratie en vluchtelingen (BAMF) gevraagd om de Europese Dublin-regels opnieuw toe te passen vanaf 15 maart.



Volgens het Verdrag van Dublin moeten asielzoekers hun aanvraag indienen in het eerste EU-land dat ze betreden, in de praktijk meestal Griekenland of Italië. Maar in 2011 werd die maatregel opgeschort voor Griekenland, vanwege de slechte omstandigheden waarin de asielzoekers er werden opgevangen. De Europese Commissie had op 8 december evenwel gevraagd om die regeling weer in te stellen.