12 vluchtelingen uit vrachtwagen gehaald

Door: Tim Van Damme

10/01/17 - 13u32 Bron: Eigen berichtgeving

© Rutger Lievens.

Aalst Bij zetmeel- en zoetstoffenfabriek Tereos in Aalst zijn deze ochtend twaalf vluchtelingen uit een vrachtwagen gehaald.

De verstekelingen werden rond 6 uur opgemerkt door een medewerker van de fabriek. Die hoorde een vreemd geluid vanuit een silowagen van transportbedrijf Van den Bosch uit het Nederlandse Erp (Noord-Brabant).



Medewerkers van Tereos verwittigden meteen de politie. De vluchtelingen werden met verschillende combi's opgehaald. Voorlopig is het niet duidelijk waar de verstekelingen aan boord gingen en of ze in goede gezondheid verkeren. Ook de staat van de lading is onbekend.