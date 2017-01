Duizenden vluchtelingen vast in vrieskou in Griekenland en de Balkan

Door: redactie

9/01/17 - 17u12 Bron: Belga

Sneeuw bedekt de tenten voor vluchtelingen in het kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. © epa.

Artsen Zonder Grenzen (AZG) klaagt de slechte situatie aan van vluchtelingen in de Balkan en Griekenland. De vrieskou en een gebrek aan maatregelen daartegen van de overheden, heeft hun toestand nog verslechterd, zegt de organisatie vandaag. Ze roept de betrokken landen en Europa op om snel maatregelen te nemen.

In Servië zitten momenteel 7.500 mensen vast in overvolle kampen of in informele kampementen, zegt AZG. Slechts 3.140 van hen leven in gebouwen die aangepast zijn voor de winter. In Belgrado verblijven ongeveer 1.700 jonge mensen in verlaten gebouwen in het centrum van de stad, terwijl de temperaturen er gezakt zijn tot min 20 graden.



Artsen Zonder Grenzen installeerde enkele noodverwarmingstoestellen en onderhandelt met de overheid om meer onderdak te voorzien. "Al maanden aan een stuk roepen we de EU, het Vluchtelingenagentschap van de VN (UNHCR) en de Servische overheid op om lange-termijnoplossingen te voorzien om dergelijke dramatische situaties te vermijden. Aan de grenzen van Servië en Bulgarije zijn al mensen gestorven door onderkoeling."



De situatie in Griekenland is niet veel beter, aldus AZG. Duizenden mensen zitten vast in overvolle kampen en slapen in tenten terwijl het buiten vriest. "Het is echt ontstellend om te zien hoe mannen, vrouwen en kinderen proberen overleven in de sneeuw, ondanks alle Europese beloftes en verklaringen", zegt Clement Perrin, landverantwoordelijke van Artsen Zonder Grenzen in Griekenland.



AZG roept roept de Griekse en Servische autoriteiten en de EU op om onmiddellijk noodmaatregelen te nemen opdat alle migranten en vluchtelingen in correcte omstandigheden kunnen leven.