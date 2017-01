"Parijse politie steelt dekens van migranten"

Door: redactie

9/01/17 - 12u23 Bron: The Independent

Vorige maand ontmantelde de Parijse politie nog dit illegale kamp in het noorden van de stad. © photo news.

Hulporganisatie Médecins Sans Frontières (MSF) beschuldigt de politie in Parijs ervan het leven van migranten in gevaar te brengen door hun dekens in hartje winter te stelen. MSF maakt ook gewag van "systematisch politiegeweld" gericht tegen de honderden migranten die gedwongen zijn in openlucht te slapen nu het enige opvangcentrum in de stad overbevolkt is.