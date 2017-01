Sinds migratiedeal nog 2672 Syriërs van Turkije naar EU

Door: redactie

8/01/17 - 05u41 Bron: ANP

© afp.

Sinds de migratiedeal met Turkije zijn vorig jaar 2672 Syrische vluchtelingen legaal vanuit Turkije naar de EU gereisd. Iets meer dan duizend daarvan werden door Duitsland opgenomen. Nederland en Frankrijk hebben beide ruim vierhonderd Syrische vluchtelingen opgevangen, meldt het Duitse Welt am Sonntag.

De krant baseert zich op cijfers van de Europese Commissie. De EU stuurde op haar beurt 801 illegale migranten die via Turkije Griekenland binnenkwamen, terug. In meer dan de helft van de gevallen was dat in de eerste twee maanden na de in maart gesloten overeenkomst.



Onderdeel van de afspraken is dat Turkije alle migranten terugneemt die illegaal de oversteek hebben gemaakt naar Griekse eilanden. Voor iedere Syriër die wordt teruggestuurd, brengen de EU-landen een Syrische vluchteling die in Turkse kampen zit onder in Europa.