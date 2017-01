Afghaan (22) krijgt 150 uur werkstraf voor steekpartij na kaartspel

Door: redactie

Rechtbank Hasselt De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag een 22-jarige Afghaanse vluchteling uit Hasselt voor een steekpartij veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een geldboete van 600 euro.

Als de werkstraf niet binnen de termijn wordt uitgevoerd, wacht hem 12 maanden cel. De feiten speelden zich af op 27 augustus 2015 na een kaartspel en tijdens een discussie over een sigaret in de Stokerijstraat in Hasselt.



In een appartement zat een groepje mannen te kaarten. Plotseling kregen twee van hen het met elkaar aan de stok. Beklaagde ging vervolgens zijn slachtoffer naar buiten en wachtte hem daar op. Hij haalde een blinkend voorwerp tevoorschijn en haalde daarmee uit naar de 38-jarige man.



Het slachtoffer had een gapende snijwonde van 25 centimeter in de buikstreek. De agressieveling zette het op een lopen. Hij ontkende een snijwonde te hebben toegebracht. Hij verklaarde dat hij en het slachtoffer al vechtend over straat rolden, waarbij ze in glasscherven terechtkwamen. Dat vond de rechter ongeloofwaardig klinken.



De beklaagde had een opschorting van straf gevraagd, maar dat vond de rechtbank als sanctie onvoldoende. Aan het slachtoffer, dat vooral esthetische schade met ernstige littekens opliep, moet hij bijna 14.000 euro aan schadevergoeding betalen.