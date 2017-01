1.595 "criminele illegalen" teruggestuurd in 2016

Door: redactie

5/01/17 - 10u25 Bron: Belga

Theo Francken © photo_news.

In 2016 zijn 1.595 gedetineerden die niet over een verblijfsvergunning beschikken, teruggestuurd naar hun thuisland. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag via Twitter. In november werd het absolute record van 1.437 "criminele illegalen" in 2015 al verbroken. In 2014 en 2013 ging het respectievelijk om 625 en 629.