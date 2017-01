Volgens N-VA is het aantal aanvragen voor regularisatie in vrije val. Twitter lacht met grafiek die dat moet bewijzen

Door: redactie

Het aantal regularisatieaanvragen is drastisch gedaald en dat heeft te maken met de kostprijs. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gezegd. Op Twitter wordt echter de draak gestoken met de grafiek die de partij gebruikt om dat te bewijzen.

De manier waarop N-VA het nieuws brengt op Twitter, wordt echter op de nodige spot en kritiek onthaald. Want de grafiek die wordt gebruikt, is op zijn minste verwarrend te noemen.



Zo lijkt het of de 13.091 asielaanvragen binnenkwamen over een periode van drie jaar en dat de N-VA dat vergelijkt met 5.998 aanvragen in 2015 alleen. Francken zelf zegt trouwens - om de verwarring nog groter te maken - dat het om cijfers gaat van 2016. In het persbericht wordt echter wel gesteld dat die 13.091 aanvragen een gemiddelde zijn van drie jaar. .@de_NVA Wat een heerlijk bizarre grafiek (en tweet gaat over 2016) is dit nu weer. — randrafels (@randrafels) 4 januari 2017

Maar daarmee is het nog niet gezegd, want een andere Twittergebruiker haalt er cijfers bij van federaal migratiecentrum myria.be, die de cijfers van 2012 tot 2014 uitsplitst en waarop te zien is dat de daling al veel vroeger is ingezet. @de_NVA Vraagje: deze grafiek komt van myria.be. In jullie grafiek wordt een gemiddelde genomen van 2012-2014, terwijl er al een daling was. pic.twitter.com/gHzze9aUZh — Tae-Yoon (@Twezus) 4 januari 2017