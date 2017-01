"Meer asielaanvragen goedgekeurd in Duitsland dan in alle andere EU-landen tezamen"

Door: redactie

In Duitsland zijn in de eerste drie kwartalen van het afgelopen jaar meer asielaanvragen ingediend en goedgekeurd dan in de overige 27 EU-lidstaten tezamen. Dat meldt de Duitse krant Die Welt op gezag van statistieken van Eurostat.

Volgens de krant werden in de eerste 9 maanden van het jaar 988.000 asielaanvragen ingediend in de Europese Unie, waarvan twee derde (658.000) in Duitsland, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. De krant merkt wel op een deel van die aanvragen gebeurden door mensen die al in 2015 in het land aankwamen, maar door vertragingen bij de bevoegde diensten pas vorig jaar hun aanvraag konden indienen.



Goedkeuring

Duitsland staat ook veruit op kop wat betreft de goedkeuringen van de asielaanvragen. Volgens Eurostat werden tussen januari en september 755.770 asielaanvragen goedgekeurd in de EU, waarvan meer dan de helft (420.080) in Duitsland. "De beschuldiging dat Europa zijn verantwoordelijkheden rond de opvang van vluchtelingen afschuift op de zuiderse landen gaat niet op wanneer we de cijfers van de asielzoekers vergelijken", reageert viceparlementsvoorzitter Johannes Singhammer (CSU) aan Die Welt. Duitsland vangt nog steeds een veel groter aantal vluchtelingen en migranten op dan de overige EU-staten. "Dit toont ook aan dat de vluchtelingencrisis in Duitsland nog niet voorbij is", aldus de christendemocraat.



Italië en Griekenland

In Italië werden 85.000 aanvragen ingediend en 67.555 goedgekeurd, in Griekenland werden 7.610 van de 30.495 aanvragen goedgekeurd. De Tijd berichtte eind december nog dat in ons land tussen januari en november 14.241 asielzoekers erkend werden als vluchteling.