Marokkaanse vrouw steekt Spaanse grens over met vluchteling in reiskoffer

De 19-jarige vluchteling probeerde zo in een koffer de grens met Spanje over te steken. © epa.

Een Marokkaanse vrouw werd gearresteerd omdat ze heeft geprobeerd om een vluchteling de Spaanse grens over te smokkelen in een reiskoffer. De Spaanse Guardia Civil arresteerde de mensensmokkelaar in Ceuta, een Spaanse enclave naast Marokko op 30 december. De 19-jarige migrant wilde Gabon ontvluchten.

Het afgelopen weekend hebben ongeveer 1.100 Afrikaanse migranten geprobeerd om via Marokko naar Spanje te reizen door de grens te bestormen. Ceuta en Melilla zijn twee enclaves in Marokko, migranten trekken er vaak naartoe om in Europa binnen te geraken. Tientallen vluchtelingen beklommen een hek van zes meter hoog. Twee mensen werden in Ceuta in het ziekenhuis opgenomen, de rest moest terugkeren naar Marokko, zei de Spaanse overheid in een verklaring.



Ongeveer vijf Spaanse politieagenten en 50 Marokkaanse agenten raakten hierbij gekwetst. Volgens de overheid gebruikten de migranten stenen en metalen stokken om de hekken neer te halen.



Spanje heeft heel wat kritiek gekregen van mensenrechtenorganisaties omdat het land toestaat dat sommige migranten meteen terug naar Marokko gestuurd worden na dit soort van incidenten. Ze argumenteren dat mensen geen asiel kunnen aanvragen door het overslaan van langere deportatieprocedures.



2016 was het dodelijkste jaar tot nu voor migranten in de Middellandse Zee: bijna 5.000 migranten kwamen om. Dat heeft de Internationale Organisatie voor Migratie bekendgemaakt. De methoden waarmee mensensmokkelaars vluchtelingen de grenzen over helpen worden steeds driester. Vorige maanden stikte een baby van vier weken bijna nadat smokkelaars de boreling in een sporttas hadden verstopt om de grens over te steken. Vorig jaar werd een achtjarig jongetje van Ivoorkust ook in een koffer in Ceuta binnengesmokkeld. Een 19-jarige vrouw droeg te tas. De politie verklaarde dat de jongen in een verschrikkelijke toestand verkeerde toen de politie hem in de tas ontdekte.