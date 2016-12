België mag Afghaans gezin niet terugsturen naar Duitsland: "Totale waanzin"

Door: redactie

30/12/16

Asiel en Migratie "Een menswaardige opvang is er niet gegarandeerd." Met dat argument heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geoordeeld dat België een Afghaanse vrouw met vijf minderjarige kinderen niet mag terugsturen naar Duitsland. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert verontwaardigd. "Dit moet stoppen. U zal mij niet horen zeggen dat rechters wereldvreemd zijn, maar dit is totale waanzin."

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen volgt de argumentatie dat een menswaardige opvang in Duitsland niet gegarandeerd is.

Het gezin had eerst asiel aangevraagd in Duitsland, en volgens een Europese Dublin-verordering mogen ze dan teruggestuurd worden. Duitsland ging daar bovendien mee akkoord. Maar de vrouw ging in beroep, omdat een menswaardige opvang voor de familie in Duitsland niet gegarandeerd zou zijn. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg vandaag.



De asielcentra zijn er overbevolkt, vrouwen en kinderen belanden in tenten of containers met beperkt sanitair en zonder enige vorm van privacy. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft hen daarin gevolgd, waardoor de asielaanvraag toch in België zal worden behandeld.



