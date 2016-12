Familie vluchtelingen aangetroffen in Duitse vrachtwagen in Avelgem

Door: Alexander Haezebrouck

In Avelgem zijn vanmorgen zes Iraakse vluchtelingen aangetroffen in een Duitse vrachtwagen. Het gaat om een koppel met twee kleine kindjes en twee broers van de vrouw. De vrachtwagenchauffeur was in Luxemburg vertrokken en was blijven overnachten op de parking van Q8 in Doornik. Vermoedelijk zijn de Irakezen daar in de laadruimte van de vrachtwagen geklommen.