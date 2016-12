Deze visser begraaft al 20 jaar vluchtelingen die de oversteek van de Middellandse Zee niet overleefden. Dit is zijn schokkende verhaal

Koen Van De Sype

29/12/16 - 12u27 Bron: Al Jazeera

Meer dan 4.400 vluchtelingen: zo veel zijn er het afgelopen jaar alleen al omgekomen of als vermist opgegeven bij hun oversteek van de Middellandse Zee naar een beter leven. Vaak worden ze nooit teruggevonden. Maar als ze aanspoelen op het strand van Zarzis in het oosten van Tunesië, krijgen ze toch een begrafenis. Van een eenvoudige visser. Die dat al twee decennia doet.

"Soms komen ze op mijn deur kloppen in het midden van de nacht", vertelde Chemseddine Marzoug (51) aan nieuwszender Al Jazeera. "Dan weet ik dat er weer een lichaam is gevonden. De herfst en de winter zijn het ergste. Dan waait het harder en dan spoelen de meeste vluchtelingen aan."



Ze krijgen een begraafplaats op een stuk braakliggend land, net buiten Zarzis. Hier en daar groeit een struik en ligt rommel. In de verte zijn olijfboomplantages te zien. Niets wijst erop dat hier honderden naamloze vluchtelingen rusten, die de oversteek van Libië naar Italië niet overleefden. Lees ook Burgemeester Palermo: "Europa is met migratiebeleid schuldig aan volkerenmoord en slavernij"

© afp. Maar Chemseddine weet het wel. De vrijwilliger van de Rode Halve Maanvereniging weet zelfs nog wie waar begraven ligt. Want hij heeft bij bijna allemaal geholpen. De Afrikaanse vrouw van rond de 30 bijvoorbeeld, die onlangs aanspoelde nadat ze ongeveer een maand had rondgedobberd op zee.



Het begon in de late jaren negentig, toen meer en meer vluchtelingen de oversteek probeerden te maken. Aanvankelijk werden ze begraven in een hoek van de bestaande begraafplaatsen van Zarzis en Ben Guerdane. Maar toen hun aantal begon toe te nemen, kwam er protest. "Sommigen zeiden dat ze geen moslims of gelovigen waren", aldus de vader van vijf. "Dat maakte me kwaad. Zijn we niet allemaal mensen? Uiteindelijk besloot de overheid aparte begraafplaatsen te voorzien."



Groot woord

Hoewel 'begraafplaats' een groot woord is. "Al vijftien jaar ijveren we om het er een beetje deftig uit te laten zien. Want nu is het vreselijk. Een hek, paden en genummerde graven zouden al heel wat zijn. Dan zouden we de slachtoffers tenminste een respectvolle rustplaats kunnen geven", klinkt het.

Je moet sterk in je schoenen staan om dit te kunnen doen. Maar ik ben er intussen aan gewend Chemseddine Marzoug Elke keer een lichaam aanspoelt in Zarzis, wordt Chemseddine verwittigd. Samen met een dokter van de Rode Halve Maan, die de dood officieel moet vaststellen. "Meestal liggen ze al maanden in zee. Veel meer dan een skelet zonder vlees is er dan niet over", klinkt het.



Netvlies

Sommige dingen staan op zijn netvlies gebrand. Zoals de man zonder hoofd of de vrouw die aanspoelde in de zomer van 2014 met haar kindje van twee vastgebonden aan haar lichaam. "Zoiets vergeet je nooit", fluistert Chemseddine. "Nadat we hen hadden begraven, zaten mijn collega en ik naast elkaar op het strand en weenden we. Die mensen hadden hoop en dromen net als jij en ik. Maar ze hadden de pech dat ze op de vlucht moesten voor oorlog en armoede. Je moet sterk in je schoenen staan om dit te kunnen doen. Maar ik ben er intussen aan gewend." © reuters.