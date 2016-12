Burgemeester Palermo: "Europa is met migratiebeleid schuldig aan volkerenmoord en slavernij"

Bewerkt door: LB

Leoluca Orlando, burgemeester van Palermo, meent dat we migranten en vluchtelingen met open armen zouden moeten verwelkomen. In een interview met de Volkskrant pleit hij voor het afschaffen van de verblijfsvergunnin en voor het recht op mobiliteit. Migratie is volgens Orlando onvermijdelijk in een globaliserende wereld. Met het huidige migratiebeleid bezondigt de Europese Unie zich aan genocide en slavernij, meent de man die in de politiek stapte om wraak te nemen op de maffia.

Het Europese migratiebeleid is misdadig, dom en onmenselijk en sponsort criminele activiteiten zoals mensensmokkel en illegale arbeid en uitbuiting. Ik heb mijn leven lang tegen illegaliteit en misdaad gevochten, en nu moet ik dat verdedigen uit naam van Europa? No way! Leoluca Orlando Orlando's visie op het migratievraagstuk dat Europa sinds de grote vluchtelingenstroom in de ban houdt, mag afwijkend genoemd worden. De verhalen en beelden van de drama's op de Middellandse Zee, die dit jaar al meer dan 4.700 levens hebben gekost, hebben zijn kijk op de wereld veranderd. Zijn conclusie: Europa maakt zich met zijn restrictieve migratiebeleid "schuldig aan genocide en slavernij".



"We verplaatsen goederen, geld, diensten en informatie ongelimiteerd over grenzen, waarom dan geen mensen?", betoogt Orlando.



Fascisme

Reeds in augustus 2015, na de ramp op de Middellandse Zee waarbij tientallen vluchtelingen verdronken, verweet Orlando de Europese leider dat ze geen veilige doorgang konden garanderen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging. "Europa zal in de toekomst verantwoordelijk geacht worden voor deze volkerenmoord. Precies zoals we het fascisme van de nazi's 70 jaar geleden verantwoordelijk stelden voor genocide", zei hij toen.



"Ik heb een boodschap uit Palermo", klonk het vorig jaar al. "Jullie zouden zich moeten schamen. Het is niet mogelijk de menselijke mobiliteit te stoppen. Als je het met geweld een halt probeert toe te roepen, zijn we schuldig aan volkerenmoord. Elke vorm van verbod zorgt voor geweld en georganiseerde misdaad. Alle Europese landen zijn even schuldig aan deze genocide. Ik wens later te kunnen zeggen dat ik er niet aan heb deelgenomen".



Zijn 'charter van Palermo', waarin hij zijn visie op migratie uiteenzet, is het logische vervolg op de decennialange strijd tegen de maffia op zijn eiland.

