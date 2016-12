België erkent record van 43 vluchtelingen per dag

Door: redactie

In ons land is tot en met november dit jaar een record van 14.241 asielzoekers erkend als vluchteling. Dat is ruim een derde meer dan vorig jaar, toen 10.798 mensen verblijfsrecht kregen, en komt gemiddeld neer op 43 nieuwe erkende vluchtelingen per dag. Dat blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen, waarover De Tijd vandaag bericht.