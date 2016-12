Griekenland bouwt interneringskampen voor migranten die rel schoppen

Door: redactie

28/12/16 - 19u27 Bron: Belga

Migranten tijdens rellen in een kamp op Lesbos. © ap.

Vluchtelingencrisis Griekenland zal ter ontspanning van de geladen situatie op de eilanden van de Oost-Egeïsche Zee nieuwe interneringskampen voor maximaal 200 migranten bouwen. Daar zullen vooral migranten die rel schoppen, ondergebracht worden. Dat deelde minister van Migratie Ioannis Mouzalas vandaag in Athene mee.

De voorbije weken was het op de eilanden herhaaldelijk tot ongeregeldheden gekomen. Daarbij kwam het ook tot botsingen tussen migranten en leden van extreemrechts. Griekenland zal ook een nieuwe telling houden onder de migranten en vluchtelingen, aldus Mouzalas. Ze krijgen allen nieuwe veilige elektronische legitimatiekaarten. Ze ontvangen maandelijks ook een bedrag tot 400 euro, waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van private gaarkeukens, voegde Mouzalas er nog aan toe. Duizenden migranten en vluchtelingen zullen bovendien in woningen ondergebracht worden. Alle nog bestaande tentenkampen zullen binnenkort gesloten worden, klinkt het.

Op de eilanden Lesbos, Leros, Samos, Kos en Chios zijn bijna 16.000 vluchtelingen ondergebracht, die in de marge van het Europees-Turks vluchtelingenpact terug naar Turkije moeten gestuurd worden. De capaciteit bedraagt echter maar 8.000 plaatsen. Het komt er steeds weer tot ongeregeldheden onder de migranten en tot protest tegen de langdurige asielprocedures. Momenteel verblijven in Griekenland in totaal meer dan 62.000 migranten en vluchtelingen.