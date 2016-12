Recordaantal humanitaire visa afgeleverd in 2016

Door: redactie

24/12/16 - 17u15 Bron: Belga

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). © photo_news.

In 2016 zijn door ons land meer dan 1.000 humanitaire visa afgeleverd. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Dat aantal ligt een kwart hoger dan vorig jaar (843) toen er al een verviervoudiging was ten opzichte van het jaar voordien.

De realiteit is dat de meest kwestbaren niet tot hier raken omdat ze bijvoorbeeld de middelen niet hebben om mensensmokkelaars te betalen Katrien Jansseune, woordvoerster van Theo Francken

Een humanitair visum is een visum dat door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wordt uitgereikt op basis van humanitaire overwegingen. Het gaat dus om een gunst en niet om een recht. Iedere aanvraag wordt op individuele basis beoordeeld.



Dit jaar werden al meer dan duizend humanitaire visa afgeleverd. "Voor exacte cijfers is het wachten tot januari, maar we kunnen nu al wel met zekerheid zeggen dat het om een record gaat. In september hadden we het aantal van vorig jaar al bereikt", zegt Katrien Jansseune, woordvoerster van Theo Francken.



In het merendeel van de gevallen gaat het om Syriërs die een humanitair visum kregen toegekend. De helft (532) van die visa werden afgeleverd door de ambassade in Beiroet, de hoofdstad van Libanon, dat een buurland is van het door een burgeroorlog geteisterde Syrië.



"Deze cijfers geven blijk van de inzet van de regering om voor de humanitaire weg te kiezen", zegt Jansseune. "We moeten de illegale toegangswegen naar de EU sluiten en vervangen door humane, gecontroleerde en legale toegangswegen zoals hervestiging. De realiteit is dat de meest kwestbaren niet tot hier raken omdat ze bijvoorbeeld de middelen niet hebben om mensensmokkelaars te betalen."



Jansseune benadrukt wel dat opvang in de regio altijd de eerste optie moet zijn, om dan van daaruit de meest kwetsbaren via een humanitair visum of hervestiging te helpen.